بعد سقوطه على المسرح..هذه حقيقة تدهور الحالة الصحية لأحمد زاهر!

أحمد زاهر

تعرّض خلال اليومين الماضيين الفنّان المصري أحمد زاهر لسقطة مفاجئة على المسرح وكأنه تم ابتلاعه حيًا وذلك أثناء تقديمه للفنان تامر حسني في حفله الأخير في القاهرة، وتداول عدد كبير من المواقع فيديو يظهر فيه لحظة السقوط المؤلم.

وبعدما انتشر الفيديو الخاص بسقوط النجم أحمد زاهر، بدأ الحديث يدور حول تدهور حالته الصحية وبأنه يعاني من بعض الإصابات على إثر ما حدث معه على المسرح، إلّا أن الفنّانة منة فضالي نفت كل ما تردد من اخبار عن زميلها في الوسط الفني وذلك من خلال حسابها على موقع فيسبوك وكتبت قائلة:

"مش عارفة أقول إيه بجد حسبي الله ونعم الوكيل احمد زاهر زي الفل وبصحة كويسة جدا جدا إيه المشكلة إنه رجله اتلوت عادي شوية، وحيكون أحسن من الأول لكن ليه حوارات ارحموا الناس شوية".

وأضافت: "أحمد انت عشرة عمري وربنا يعلم معزتك عندي انت مش صاحب جدع و بس لا انت اخ بجد ومراتك ست بـ ١٠٠ راجل، ربنا يخليكم لبعض ويخليكم ليا، إنت أنضف خلق الله باحترامك وأدبك وحبك لشغلك وجمهورك".

من ناحية أخرى، أعلن مؤخرًا الفنّان أحمد زاهر عن آخر أعماله السينمائية التي سيتم عرضها قريبًا، وهو فيلم "زنزانة 7"، والذي سيشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن من بينهم: مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري، عبدالله التهامي، وسيكون بتوقيع المخرج ابرام نشات.