بعد سنوات طويلة..صابر الرباعي وأصالة يغنيان "ع اللي جرى" من جديد في موسم الرياض (صور وفيديو)

ليلة مميزة أخرى من ليالي موسم الرياض أحياها عدد من النجوم العرب على مسرح "أبو بكر سالم" خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة البوليفارد، حيث حضر لمتابعة هذه الفعاليات التي انطلقت تحت رعاية هيئة الترفيه في السعودية آلاف الأشخاص والعائلات من كل مكان.

ومن أبرز النجوم الذين تصدّروا محركات البحث على مواقع التواصل وجوجل، أصالة وصابر الرباعي في الحفل الذي جمعهما سويًا وأثار حماس الجمهور بشكل كبير، خاصة بعد أن قامت أصالة بمناداة صابر الرباعي للصعود إلى المسرح والقيام بغناء الأغنية الشهيرة التي غنوها في عام 2001 "ع اللي جرى".

الرباعي حرص على تقبيل رأس أصالة عقب انتهاء أغنية "ع اللي جرى"، لتقوم أصالة بتوجيه عبارات الشكر والإشادة لصابر مؤكدة أنهما تجمعهما صداقة من 25 عامًا وتابعت: "اليوم معنا شخص بعتبره من أهذب وأفضل النجوم الي تعاملت معن خلال 25 عام".

والجدير بالذكر، أن أصالة وصابر رافقهم خلال هذه الفعاليات نجوم آخرين أيضًا أحيوا حفلاتهم في موسم الرياض ولاقوا تفاعل كبير من الجمهور، مثل شيرين عبد الوهاب التي تصدرت بدورها محركات البحث في السعودية خلال الأيام الماضية.

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