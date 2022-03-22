بعد سنوات على اعتزالها: هكذا أصبحت الفنانة نورا

حرصت الفنانة مي نور الشريف، على تهنئة والدتها النجمة بوسي، وخالتها النجمة المعتزلة نورا، بعيد الأم.

ونشرت مي صورة تجمعها بوالدتها وخالتها وشقيقتها سارة في أحدث ظهور لهم، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستغرام).

وعلقت مي على الصورة قائلة: (أمي حبيبتي، مامي وخالتي نورا، ربنا يخليكوا ليا فوق راسي وأكون تحت رجليكم).

وتابعت: (ربنا يديمكوا نعمة عليا ودائما مجمعنا واحنا في أحسن صحة وحال، يا رب انظر إلينا نظرة كرم ، ويخليكي ليا يا ساسّو يا بنتي و أختي و صحبتي ويا رب تكونوا راضيين عني بحبكوا).

يذكر ان الفنانة نورا اعتزلت الفن وارتدت الحجاب عام 1996، بعد مسيرة فنية قدمت خلالها أعمالا ناجحة أبرزها: (ضربة شمس، العار، عنتر شايل سيفه) وغيرها.