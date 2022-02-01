بعد سنوات من الخلاف: إليسا و مروان خوري سمن على عسل

يبدو أن الصلح الذي تم مؤخرا بين النجمين إليسا و مروان خوري مهّد الطريق نحو أعمال جديد ستجمع بين الثنائي، وذلك بعدما نشر خورى صورة تجمعه بصحبة إليسا، علق عليها، وكتب: (لقاء طال انتظاره مع نجمتنا اللامعة إليسا والعديد من الأغاني قيد الإعداد).

و كانت النجمة إليسا كشفت عن استعدادها للتعاون مع الفنان والملحن اللبناني، بعد لقائه العام الماضى مع الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وذلك بعد سنوات من الخلاف، حيث كشف مروان خلال اللقاء إنه سيعمل مع إليسا على أكثرمن أغنية ليعيدا نجاحاتهما سويا فى أكثر من أغنية.

هذا و تعيش إليسا حالة من النشاط الغنائي خلال الفترة المقبلة وتحمل مفاجآت لجمهورها، فعلى صعيد الحفلات الغنائية قدمت إليسا مؤخرًا حفلاً غنائيًا في موسم الرياض، و تستعد حاليا لإحياء 4 حفلات غنائية في شهر فبراير/شباط الحالي خلال جولة فنية لها بالولايات المتحدة الأمريكية بعدة مدن مختلفة، كما تستعد لإطلاق البومها الجديد في شهر يوليو/تموز المقبل ولكنه يحمل مفاجأة حيث ستكون منتجة لأول مرة.