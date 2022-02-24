بعد سنوات من الغياب: سيمون تعود بـ(الروح الفرفوشة)

طرحت الفنانة سيمون أغنيتها الجديدة (الروح الفرفوشة) عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات (يوتيوب).

و الأغنية تمثل عودة سيمون، للساحة الغنائية بعد غياب طويل عن الأضواء.

أغنية (الروح الفرفوشة) من كلمات هشام قباري، ألحان أحمد مصطفى، توزيع شريف الوسيمي.

كانت سيمون قد قالت إنها كانت بعيدة عن الغناء تجاريا فقط، ، قائلة: "أنا عمرى ما بعدت عن الغناء خالص حتى بينى وبين نفسى، يمكن بعيدة بشكل تجارى وحفلات وشغل وكده لكن بحاول قدر الإمكان حتى لو فى عمل درامى مثلا إنى أقدم ولو أغنية فيه".نها ستعود بشكل جديد، حيث ستقدم أغانى "سنجل" فى الفترة المقبلة

سيمون