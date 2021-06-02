بعد سيارة ملكة كابلي.. ريم عبدالله تتلقى باقة ورود من معجب سري

لا يوجد شيء أجمل من أن تصلك هدية من معجبٍ سري، فهنا يكمن الغموض والإثارة في معرفة محبك مجهول الهوية.

شاركت الممثلة السعودية ريم عبدالله متابعيها عبر تطبيق "سناب" مقطع فيديو تستعرض فيه باقة ورود حمراء جميلة موضوعة بعلبة بيضاء مرسوم عليها طائرين وكلمة "Love".

وعلَّقت ريم عبدالله على الفيديو: "أحلى مفاجئة أحب الورد وأعشقه.. وجوده في المكان جميل وأثره على النفس أجمل".

ونشرت فيديو قصير لها أرفقته بتعليق "مساء الحب"، ما أثار فضول محبيها ومتابعيها فيما إذا تعيش قصة حب حقيقة أم أنها مجرد باقة ورد من مجهول.

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الفيديو، فكتب أحدهم ساخرًا: "كل ساعه واحد مجهول راسل لهم شي هذا اذ مو هم الي راسلين لنفسهم."

وعلَّق آخر: " الوو محل ورد جيب ورد احمر واكتب عليه معجب مجهول لا تتأخر ياصديق سرعه".

وكتب آخر منتقدًا تقليد نجمات السوشيال لبعضهن البعض، فكتب: " كلهم في نفس الاسبوع ينسرقو … تجيهم هدايا … يبتليهم ريان جيلر … يشيلو فيلر … يسوو إعلان كارلا وعجينة سولو … يبغالهم مدير إعلانات وأعمال منفصل لكل وحدة غير مشترك".

وفي وقت سابق، تلقت نجمة السوشيال ميديا الإيرانية ملكة كابلي سيارة فاخرة من نوع "فيراري" كهدية من أحد المعجبين الذي لم تفصح عن اسمه، وشاركت تجربة قيادتها وسط أصوات الموسيقى ورقصاتها.

وقيل أن ملكة كانت ممنوعة من قيادة السيارة بأمر من زوجها السابق أحمد السالم.