ملكة كابلي تتلقى سيارة فارهة من مُعجب...وطليقها أحمد السالم بعلاقة عاطفية مع هذه المشهورة!

عادت أخبار ملكة كابلي وطليقها أحمد السالم لتصدر الحديث من جديد بعد تغيرات عاطفية في حياة الإثنين أو بالأحرى تصرفات إغاظة.

الأمر بدأ مع ملكة كابلي التي تلقت سيارة فاخرة من نوع "فيراري" كهدية من أحد المعجبين الذي لم تفصح عن اسمه، وشاركت ملكة تجربة قيادتها للسيارة الجديدة ضمن أصوات الموسيقى ورقصاتها، وقيل أن ملكة كانت لا تقود سابقاً لأن طليقها لم يكن يسمح لها.

في نفس الفترة تم تداول أخبار عن علاقة عاطفية بين أحمد ومشهورة السناب شات مروة إبراهيم بعد أن شارك كلاً منهما صُور جديدة من داخل السيارة مع تعليقات وايموجي مُشابهة إضافةً إلى مشاركتها صُورة ليد حبيبها الجديد.

مصادرنا:



"أحمد السالم في علاقة حب مع مروة إبراهيم" pic.twitter.com/M081Lr9xCH — WHR (@whrumor) May 30, 2021

الجمهور سخر من الأمر ووصفه بمحاولة الإغاظة لكل من الطرفين بعد أن وقع الطلاق بينهما بطريقة ليست حضارية كانت تتمثل بإتهامات الخيانة وغيرها من الأمور. وتصدر الثنائي سابقاً الحديث منذ عدة أيام بعد تداول فيديو لها برفقة طليقها أحمد السالم داخل إحدى المراكز الصحية. أحمد السالم كان قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه أثناء تلقيه لقاح كورونا، وما فاجأ المعجبين سماع صوت الملكة كابلي في الخلفية. ومن بعدها انتشر مقطع فيديو له ولطليقته يسيران إلى جانب بعضهما البعض. الجمهور اتهم الثنائي بمحاولة إثارة الجدل وتصدر الحديث وأن طلاقهما مُجرد لعبة للوصول لغايتهما بالشهرة.

طلاق ملكة كابلي

يذكر أن الثنائي أعلنا طلاقهما بعدما كشفت كابلي عن تعرضها للخيانة، من بعدها بدآ بفضح أسرار بعضهما البعض، إلا أنهما صدما الجمهور لاحقاً بعودتهما مجدداً بعد أن أحضرت كابلي لزوجها بوكيهات ورد ملأت الغرفة بها وأضافت أنها فهمت الموضوع بشكل خاطئ، لكن الصلح لم يستمر بينهما سوى لفترة بسيطة حتى أعلنا طلاقهما رسمياً وشارك أحمد وثيقة الطلاق عبر حسابه.

حرب كلامية كانت قد بدأت بين الثنائي بدايتها من جهة أحمد السالم الذي رد على تعليق إحدى المتابعات الذي جاء فيه "زوجتك حاضرة حفلة رابح صقر" ليرد بـ "أنا مش متزوج"، ومن ثم شارك صُورة عبر حسابه في انستقرام جاء فيها "كل يوم يمر علي يخليني أحمد ربي على كل قرار اتخذته.. كل قرار خلاني اعز نفسي عن كل شي ما يشابهني ولا يمثلني"!!

وأثارت تلميحات أحمد غضب ملكة التي لم تلتزم الصمت ورد بطريقتها من خلال فيديو جاء فيه "قصة من الخيال.. في واحد عايش حياته ويقوم بالكبائر بالأماكن المخصصة لها وعامل فيها الملاك قدام الناس وينتقد تصرفات علنية مثل التدخين وغيرها".

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