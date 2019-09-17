بعد شائعات الحمل و المرض: شيرين تخرج أخيرا عن صمتها

أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أن سبب غيابها الأخير كان لقضائها إجازة مع عائلتها وأنها تعمل حاليا على ألبومها الجديد، ذلك بعد شائعات مرضها و حملها التي نفاها زوجها الفنان حسام حبيب.

وكتبت شيرين عبر حسابها بموقع (تويتر) :(أنا فرحانة جدا بحبكم ليا والتفاعل ده. بجد شكرا ودائما ضهر وسند لأي حد. قد إيه شعرت بأمان من هذا الهاشتاج، وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا)، حسب موقع اليوم السابع.

وتابعت:( أنا كنت في إجازة وحالياً شغالة على ألبومي الجديد وخلصت منه أول أغنيتين. إن شاء الله أرجعلكم بألبوم قوي يعوض الغياب).