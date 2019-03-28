عمرو واكد

حالة من الغضب انتابت الفنان المصري عمرو واكد، وذلك بعدما قامت نقابة الممثلين في مصر بشطب عضويته بشكل نهائي بالإضافة إلى الممثل خالد أبو النجا، لذا قام بشن هجوم كلامي على كل من كان وراء هذا القرار من خلال حسابه على موقع تويتر.

وقال واكد عبر حسابه على موقع تويتر: " ما فعله مخبرين النقابة هو انتهاك صارخ لحقوق عضوين وضرب الحائط بقوانين النقابة وتتدخل غير مفهوم في اختيارات الأعضاء السياسية وكل ده عشان ايه؟ سلطة أم رز الوطنيين؟ تأكدوا ان النور جاي"، ونشر تغريدة أخرى واصفًا فيها نقابة الممثلين في مصر بـ"نقابة المهن السياسية".

View this post on Instagram A post shared by Amr Waked (@amr.wakedofficial) on Mar 25, 2019 at 5:32pm PDT

وكانت الصحف المصرية قد نشرت البيان الذي أصدرته نقابة المهن التمثيلية، والذي جاء فيه أنه تم شطب اسم واكد وأبو النجا بسبب الخيانة العظمى للوطن والشعب المصري بعد تواجدهم مؤخرًا في لقاء مع الكونغرس الأمريكي للحديث عن موقفهما الرافض للتعديلات الدستورية في مصر والتي تعطي الرئيس السيسي إمكانية البقاء في الحكم مدى الحياة.