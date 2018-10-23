بعد شفاء تامر حسني ميريام فارس تُصاب بنفس المرض في الأحبال الصوتية، إليكم التفاصيل

ميريام فارس

بعد غياب دام أكثر من 3 شهور بسبب المرض، بدأت الفنّانة اللبنانية ميريام فارس بالعودة بشكل تدريجي للظهور الإعلامي، وذلك من خلال مشاركتها في إحدى الحملات الإعلانية مؤخرًا، إلّا أن بعض الأنباء الغير مؤكدة أفادت بأن المرض عاد مجددًا إليها ولكن هذه المرة في أحبالها الصوتية.

View this post on Instagram A post shared by Myriam Fares (@myriamfares) on Oct 21, 2018 at 9:50am PDT

وبحسب تقرير خاص لبرنامج "MBC Trending"، تم الحديث عن احتمالية تعرض النجمة اللبنانية لنفس المرض الذي كان تعرض له الفنّان تامر حسني في أحباله الصوتية، وهو السبب نفسه الذي دفعها لإلغاء عدد من حفلاتها في الآونة الأخيرة.

ولكن حتى هذه اللحظة لم تخرج ميريام فارس بتصريح رسمي لوسائل الإعلام عن حالتها الصحية، وحتى في مرضها السابق كان هناك تكتم واضح من طرفها، حتى أن البعض ظن بأنها مصابة بمرض خطير مثل السرطان.

يشار إلى أنه كان هناك بعض الأخبار التي تقول بأن ميريام فارس ستحل ضيفة على برنامج "تخاريف" مع وفاء الكيلاني، للحديث عن أزمتها الصحية التي مرت بها بشكل تفصيلي، وعن مشاريعها الفنية التي تنوي القيام بها في الفترة الحالية، إلّا أن برنامج "Trending"، نفى تلك الأخبار كافة وتم التأكيد بأن آخر حلقات البرنامج تم تصويرها مع شيرين عبد الوهاب.

View this post on Instagram A post shared by MBCTrending (@mbctrending) on Oct 19, 2018 at 3:02am PDT