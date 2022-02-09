بعد شهرين من المد و الجزر: عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب

فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها ومتابعيها، مفاجأة مدوية حيث عادت لزوجها الفنان حسام حبيب بعد نحو شهرين من الانفصال، وبعد تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن علاقتهما طوال السنوات الماضي.

بدوره كشف أوضح المنتج الفني يوسف دندش، عن عودة شيرين لزوجها الفنان حسام حبيب، وأنه يبارك لهما بشأن المصالحة بينهما، واصفا اياهم بالصديقين الذين يكن لهما أصدق مشاعر التقدير والاحترام، مؤكدا أنه اتصل هاتفيا أمس الثلاثاء، بالنجمة شيرين عبدالوهاب، وجاء الرد عليه من جانب الفنان حسام حبيب.

ويأتى ذلك بعدما نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدة حسام حبيب خلال الأيام القليلة الماضية عبر حسابها بموقع (تويتر). وأثار النعي تكهنات متابعي شيرين عبد الوهاب حول احتمال عودتها مرة أخرى لحسام حبيب.