بعد شهرين من طلاقها: هنا شيحة تتحدث عن مواصفات فتى أحلامها!

قالت الفنانة هنا شيحة، إن أهم صفات شريك حياتها المستقبلي، هي الصدق مشيرة إلى أنها لا تجيد التعامل مع غير الصادقين.

وأضافت هنا خلال حوارها ببرنامج (عرب وود)، أنها لا تتقبل الكذب بأي حال من الأحوال، حيث قالت: (مبحبش الكدب ومبحبش الناس الكدابة ودي أكتر حاجة بكرهها في حياتي، ممكن اتقبل أي حاجة في الدنيا إلا الكدب)، حسب موقع مصراوي.

وتابعت حديثها عن صفات شريك حياتها المستقبلي: (مهم يبقى راجل.. كلمة راجل دي حاجات كتير كتير أوي أوي أوي.. وده بقا شيء نادر في عالمنا الجميل بس تمام).

يذكر أن الفنانة هنا شيحة تزوجت من الفنان أحمد فلوكس منذ عام تقريبا، ولكنهما قررا الانفصال فى هدوء منذ شهرين.