بعد صلحها مع نادين نجيم: سيرين عبد النور تتخذ هذا القرار

لازالت أصداء الصلح بين النجمتين نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور محل اهتمام الكثيرين، فبعد نشر الأخيرة فيديو عبر (انستغرام) من السهرة التي جمعت عدداً من نجمات لبنان، قامت بغلق التعليقات على الفيديو أمام المُتابعين.

الأمر لم ينل إعجاب الكثيرين، لتخرج عبد النور وتردّ بنفسها على الأمر، حيث أعربت عن غضبها الشديد بعد الهجوم عليها خلال التعليقات، بسبب هذا اللقاء، وعلّقت: (في ناس حبت اللقاء اللي صار وفي ناس عصبت ما بعرف ليه قفلت التعليقات، لإن كان في هجوم غير مبرر وغير أخلاقي ولن أسمح صفحتي تكون منبر لأي إساءة).

وكان لقاء المصالحة قد جمع كل من سيرين و نادين و ماغي بوغصن وجيسي عبدو وداليدا خليل وورد الخال ونادين الراسي وندى بو فرحات وستيفاني صليبا.