بعد صورة ابنته شبه العارية: تعرف على رد فعل أحمد الفيشاوي

أثارت لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي الكثير من الجدل بعد ظهورها عبر حسابها على موقع (إنستجرام) بصورة من طفولتها وكانت فيها شبه عارية، وهو ما جعل عدداً كبيراً من متابعيها ومتابعي والدها ينتقدون تصرفها ويوجهون اللوم له بأنه السبب في الحالة التي وصلت لها ابنته.

وذكرت مصادر مقربة من الفيشاوي أنه قرر مقاطعتها بشكل تام بعد تصرفها الأخير رغم أنه كان يحاول الفترة الماضية أن يذيب التوتر الذي اعترى علاقته بها في الفترة الأخيرة بسبب المشكلات والقضايا بينه وبين والدتها هند الحناوي والتي نتج عنها سفرها إلى لندن بصحبة ابنتها والاستقرار هناك حتى الآن، حسب موقع مجلة لها.

وكانت الفيشاوي أثارت حالة من الجدل بعد رحيل جدها الفنان فاروق الفيشاوي، وفاجأت متابعيها بتغيير اسمها على (إنستجرام) إلى لينا فاروق الفيشاوي.

وكشف (إنستجرام) أيضًا عن قطيعة إلكترونية بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوي، إذ لم يتواجد أي منهما في قائمة المتابعين للآخر، رغم أن لينا تتابع عددًا من الفنانين المصريين من أصدقاء والدها.