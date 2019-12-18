بعد ضجة حول علاقتها بعمرو دياب ودينا الشربيني...نجلاء بدر ترد: "ما ترحمونا بقى"!

على ما يبدو أن الفنانة المصرية نجلاء بدر شعرت خلال اليومين الماضيين بضيق وانزعاج، وسبب ذلك هو التعليقات التي انطلقت عنها وعن علاقتها بالنجم عمرو دياب ودينا الشربيني عقب حديثها عن ذلك خلال لقاء صحفي مع "إنسايدر بالعربي".

وبعد أن كشفت نجلاء بدر في آخر مقابلاتها أنها على علاقة جيدة بدينا الشربيني، وتحب عمر دياب ولا تفوت له أي حفلة وتحرص على التقاط الصور معه في أي مناسبة، تناقل البعض عن وجود ضغائن بينها وبين زميلتها الشربيني بسبب حبها وعشقها للهضبة، فردت نجلاء بدر على ذلك بطريقة غاضبة من خلال إنستغرام وقالت:

"طيب أنا بعشق دينا الشربيني وبحب عمرو دياب وبحترمهم جدا..ارحمونا بقى وارتاحو"، إشارة منها إلى الأشخاص والجهات الذين يحاولون تخريب صورتها مع زملائها في الوسط الفني.

وظهر في الصورة التي نشرتها نجلاء بدر كل من عمرو دياب، ودينا الشربيني، وبذلك حسمت الجدل الذي حصل بعد كلامها عن الثنائي المصري، إضافة إلى أنها قالت ما لديها ومن ثم أغلقت خاصية التعليقات، إشارة منها ان الموضوع غير قابل للنقاش.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا:

ندى كامل زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل من جديد بفيديو جريء يكشف عن جسدها!