فوز العتيبي في مرمى النيران بسبب "حلم" .. ما القصة؟

وقعت الناشطة النسوية السعودية فوز العتيبي، في أزمة مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت على إثرها بالإساءة للرسول "محمد" وذلك بعد كشفها عن "حلم" منذ صغرها بالرسول.

وأطلقت فوز العتيبي تغريدة قالت فيها: "يوم إني صغيرة حلمت إني قابلت الرسول أول سؤال سألته انت عتيبي ؟!! قال إيه بس لا تُعلمين أحد".

واستطردت: "راح عمري كله ولساني يحكني بس ساكتة أحسب إني صرت كاتمة سر رسول الله".

ودخلت فوز العتيبي في مرمى نيران الانتقادات خاصًة أنها أكدت بأن الرسول ينتمي إلى قبيلة "عتيبة" التي تعد من أشهر القبائل في شبه الجزيرة العربية بالسعودية وأنها صارت "كاتمة سر الرسول" وفق تعبيرها.

يوم اني صغيره حلمت اني قابلت الرسول اول سؤال سألته انت عتيبي ؟!!

قال ايه بس لا تعلمين احد

راح عمري كله ولساني يحكني بس ساكته احسب اني صرت كاتمه سر رسول الله — فوز العتيبي (@zooztox) ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

وانهالت الانتقادات على فور العتيبي، بعد هذه التغريدة إذْ أكد المتابعين أنها "مهايطية" منذ صغرها، وأوضح المتابعون أن "فوز" زادت الأمور عن حدها خاصًة أن الكثيرين تركوا لها الحرية في قول ما تشاء عن شخصها أو حياتها الخاصة إلا أن الأمر عندما يتعلق بالرسول فهذا غير مقبول.

وردت "فوز" على الانتقادات قائلًة: "مو صاحيه صدقتي حلم أنا على الأقل بحثت وطلع لي إن الرسول حالة خاصة وقد قال (من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي) عشان كذا مشى على الحلم".

مو صاحيه صدقتي حلم 😭😭

انا على الاقل بحثت وطلع لي ان الرسول حاله خاصة وقد قال “من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي” عشان كذا مشى على الحلم — فوز العتيبي (@zooztox) ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

وتواصلت الانتقادات ضد فوز العتيبي مؤكدين أنها تستهزئ بأعظم خلق الله وأكرمهم وطالبوها بالاستغفار، إضافة إلى العديد من "السُباب" التي واجهته من متابعيها لأن هناك أمور لا يمكن للمرء أن يتطرق إليها.

وكانت فوز العتيبي، قد تعرضت مؤخرًا للاعتداء عليها من جانب إحدى السيدات، دون أن تكشف عن اسمها أو المكان الذي وقع فيه الاعتداء، موضحًة أن هذا يحدث للمرة العاشرة وذلك بسبب عدم ارتدائها عباءة وطرحة.

وأثار هذا الأمر غضب فوز العتيبي، فأطلقت تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر"، أكدت فيها أن المكان الذي تواجدت فيه بدون "عباءة" يتواجد فيه أيضًا سيدات أجانب إلا أن هذه السيدة تستهدفها في كل مرة مستنكرة احترام الأجانب وعدم احترام السعوديات.

وقالت فوز العتيبي، في تغريدتها: "‏يمكن هذي عاشر مرة تجي واحدة تتهجم علي عشان بدون عباية رغم إن المكان اللي أكون فيه مليان أجنبيات بدون عباية وأجسامهن ملفتة وأنا نتفه، أمانة ليش حنا نحترم الأجانب ونكره بعض؟!!"

يمكن هذي عاشره مره تجي وحده تتهجم علي عشان بدون عباية رغم ان المكان اللي اكون فيه مليان اجنبيات بدون عباية واجسامهم ملفته وانا نتفه

أمانه ليش حنا نحترم الاجانب ونكره بعض ؟!! — فوز العتيبي (@zooztox) ١ ديسمبر ٢٠١٩

يُذكر أن السعودية فوز العتيبي، اشتهرت على السوشيال ميديا بعدما فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريالٍ سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، الأمر الذي أثار جدلًا بين المتابعين وجعلها محط أنظارهم حتى أن بعضهم علقّ لها بأنَّ هذه الشروط ستجعل زواجها لن يستمر أكثر من 6 أشهر.

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