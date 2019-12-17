شمس الكويتية تغني في العراق لأول مرة.. وتؤكد : "قرار خطير وأمي لطمت"

فاجأت الفنانة شمس الكويتية جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإحيائها حفلا غنائيًا للمرة الأول في مدينة أربيل بالعراق، رغم عدم الوفاق بين شعبي العراق والكويت منذ أن قرر الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين غزو الكويت.

إلا أن شمس أعربت عن عشقها للجمهور العراقي، مؤكدة أنها وافقت على إحياء حفل لهم بعد رفضها العديد من الحفلات المعروضة عليها في مصر والإمارات وأمريكا أيضًا.

ونشرت شمس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة الإعلان الدعائي لحفلها، وأرفقته بتعليق: "انعرض علي حفلات كثيرة في لوس أنجلوس وفي القاهرة ودبي ولندن وفي جدة والمغرب .. ولما انعرض علي عقد حفلة في العراق اخترت هذي الحفلة بالرغم من كل اللي حاصل".

وتابعت شمس: "أولا أنا أعشق جمهوري العراقي عشق موت.. ثانياً لأني حسيت أن أكثر إنسان محتاج يفرح في الدنيا هو الإنسان العراقي".

وأردفت: "أدري قرار خطير لأن العقد ينص على حفلتين الأولى ببغداد والثانية في أربيل .. وأنا وافقت .. وأمي قامت تلطم .. بس أنا حابة هذا الموضوع وحابة اشترك في حملات مساعدة المحتاجين من خلال التبرع بأجري بالكامل وما عندي رغبة بالتراجع فيه".

ورحب المئات من جمهور الوطن العربي من متابعي الفنانة شمست على حسابها بـ"إنستغرام"، عقب إعلانها عن حفلها الأول بالعراق، وتعبيرها عن مدى حبها للشعب العراقي، مؤكدين على شجاعتها وإخلاصها للأخوة بين العرب.

وغنّت المطربة شمس الكويتية، في موسم الرياض خلال إحيائها حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية، في شهر يونيو الماضي.

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