شمس الكويتية تغني في العراق لأول مرة.. وتؤكد : "قرار خطير وأمي لطمت"

انعرض علي حفلات كثيييييرة في لوس انجلوس في القاهرة في دبي لندن في جدة وفي المغرب ولما انعرض علي عقد حفلة في العراق اخترت هذي الحفلة بالرغم من كل الي حاصل اولا لأني (اعشق جمهوري العراقي عشق موت )❤️❤️ ثانياً لاني حسيت ان (اكثر انسان محتاج يفرح في الدنيا هو الانسان العراقي )😢 وكمان حابة (واحتاج مساعدتكم )في هذا الموضوع ان نوصل رسالة للاعلام الخبيث ان العراق بلد سلام وامن وحب وفرح مو بس الصورة الي يعرضونها بقصد التشويه ادري قرار خطير لان العقد ينص على حفلتين الاولى #بغداد والثانية #اربيل وانا وافقت وامي قامت #تلطم 😂😂 بس انا حابة هذا الموضوع وحابة اشترك مع @alialkalede في حملته الاخيرة لمساعدة المحتاجين من خلال (التبرع باجري بالكامل) وماعندي رغبة بالتراجع فيه. انتوا شرايكم😩😩😩😩 انا ابي وامي تلطم 😩😩. وعقبال اعمل حفلة في #سوريا

A post shared by SHAMS☀️شمس (@shamsofficial_) on Dec 16, 2019 at 5:57am PST