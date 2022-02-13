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بعد ضجة قبلة أخيها على رقبتها.. مريم حسين تهاجم المنتقدين "هذا ما يسمى بالكبت العقلي"

منشور 13 شباط / فبراير 2022 - 07:16
مريم حسين
مريم حسين

تناقلت وسائل الإعلام مقطع فيديو للفنانة المغربية مريم حسين برفقة شقيقها في حفل عيد ميلاد ابنتها، حيث انصدم روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي من القبلة التي زرعها شقيقها على رقبتها وطريقته في هز جسدها وهو يحتضنها.

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شاركت مريم حسين متابعيها عبر حسابها على "سناب شات" مقطع فيديو لحظة ترحيبها بشقيقها الذي باغتها بقبلة على رقبتها بطريقة رآها البعض تتخطى الحدود الحمراء، ويمكننا سماعها تقول: "اشتقت لك كثير".

وبعد الضجة التي أحدثها الفيديو، خرجت مريم حسين عن صمتها للرد على المنتقدين، وكتبت منشور مطوَّل جاء فيه: "هذا ما يسمى بالكبت العقلي وصراحة الحين أنا اتأكدت ان في شريحة من المجتمع لسة ما شبعت من الغريزة (الجنس)، لأن اللي مش مريض وما عنده نقص من هذي الفطرة اللي عطانا ياها ربنا واللي هي الجنس أكيييد راح يخلي جميع المقاطع الحلوة اللي ترقص وتضحك ويشوف بس مقطع البنت مع أخوها مش شايفته سنة ونوه واصل من فرنسا عالعيد ميلاد اللهم غير ملابسه".

وتابعت: "أما موضوع الحضن حضن اخت لاخوها احنا فبيتنا عندنا عادي ما اظن ان حد له خص، حرية شخصية تربية شخصية وعائلية".

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وأضافت: "المهم نصيحة لبعض البنات (عزيزتي لكي لا تطلعين تدورين رجال برى بيتكم لازم أبوكي واخوكي يعاملونك بحنية ويحضنونك ويدلعونك باطار الحدود طبعًا، عشان لا تروحين تدورين برى على حنان رجل آخر، يلعن مجاديفك بعدها".

 

كلمات دالة:مريم حسيننجومفن

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