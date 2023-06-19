بعد طرحها "فيلينج كول"..نيكول سابا متهمة بسرقة نجوى كرم

اتهمت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بسرقة ألحان أغنيتها "فيلينج كول" من مواطنتها شمس الأغنية، نجوى كرم.

نيكول سابا تسرق لحن نجوى كرم



طرحت نيكول سابا أحدث أغانيها عبر قناتها في "يوتيوب" قبل يومين، ولفت البعض إلى ألحان أغنيتها "فيلينج كول" تتشابه لحد كبير مع بألحان أغنية "كاريزما" لنجوى كرم.

وكتب أحدهم معلقًا: "كأنو اللحن لحن غنية كاريزما لنجوى كرم"، وأضافت أخرى: "متل توزيع أغنية كاريزما لنجوى كرم"، وأضافت ثالثة: "موسيقى اغنية كاريزما لنجوى كرم ..مين سارقها ؟"".

وادعت أخرى أن سابا قلَّدت فيديو كليب أغنيتها من أغنية New Rules من النجمة الأمريكية دوا ليبا.

يذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسل، وتوزيع أماديو، والفيديو كليب من إخراج إيلي فهد.



