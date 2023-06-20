بعد طرح "في كتير حلوين".. راغب علامة متهم بسرقة خزانة ملابس نجوى كرم

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الإطلالات التي اعتمدها الفنان اللبناني راغب علامة في فيديو كليب أغنيته الجديدة "في كتير حلوين" باللهجة المصرية، التي طرحها عبر قناته الرسمية في "يوتيوب".

في التفاصيل، نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور للإطلالات الملونة التي اعتمدها علامة في أغنيته، إذ ارتدى بدلة وردية، وخضراء، وبنفسجية، وزرقاء، وشبهوا إطلالاته بأزياء مواطنته الفنانة نجوى كرم.

وعلَّق أحدهم ساخرًا: "واضح راغب بكليبه الجديد مستعير طقوم نجوى".

وعلَّق آخر: "بالعكس بحس هوي الفنان الوحيد بالشباب اللي لهلق مكمل صح اغانيه روحها حلوة . بحب صوتو شو مايغني".

كلمات أغنية "في كتير حلوين"

وجاء في مطلع الأغنية: " فيه كتير حلوين وإشمعنى إنت كل أما تخش مكان.. خطاف للعين وإن كان مقلوب فجأة بتقلبه روقان، فـهـمـنا يـا جـامـد يـا مـعـدي، ياجميل يا لذيذ يا رهيب.. لأ فيه حضور فيه كاريزما.. وشـاغـلـنـا وعـامـل أزمـة وبتاكل الجو بنظره".

والأغنية من ألحان عبده سليم، وتأليف عصام شعبان، وتوزيع حمدي مهيري، ومن إنتاج محسن جابر، مالك شركة مزيكا.

