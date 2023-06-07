رقص وغناء وقبلات.. هكذا احتفل راغب علامة بعيد ميلاده الـ61

احتفل الفنان اللبناني راغب علامة بعيد ميلاده الـ 61، في حفل عائلي مبهج حضره المقربون والأصدقاء وأفراد من عائلته، والذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.

راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الأجواء المبهجة للاحتفال، الذي تضمن فقرات غنائية، حيث يظهر علامة رفقة زوجته جيهان علامة ونجله خالد يغنون أغنية "سنة حلوة يا جميل"، ممسكين بعصي الشرار.

ويظهر علامة في إحدى اللقطات يحاول تقبيل زوجته على وجنتها، فيما ظهر في مقطع آخر يرقص معها على أنغام أغنية "خدني على بلادي".

كما غنى علامة للضيوف أغنيته الشهيرة "قلبي عشقها والجنون"، وأحدث إصداراته "في كتير حلوين" باللهجة المصرية، إذ كان من المقرر أن يطرحها بمناسبة عيد ميلاده، لكنه قرر تأجيلها عدة أيام حتى ينتهي منها تمامًا.

واختار علامة ارتداء قميص أبيض مزيَّن بطبعات على شكل زهور باللون الرمادي، فيما نسَّقه مع بنطال أسود. فيما اختارت جيهان فستانًا أسود قصير، جاء بأكمام طويلة وفتحة عريضة في منطقة الصدر.

