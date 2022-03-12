بعد طلاقها: ياسمين رئيس تقدم هذه النصيحة لجمهورها

شاركت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها في أحدث ظهور لها بعد الطلاق من المخرج هادي الباجوري، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

وكتبت نصيحة لجمهورها: (الماضي هو معلمك ولكن الحاضر من صنعك 💝).

و كانت النجمة المصرية "يامسن رئيس" قد أعلنت طلاقها من المخرج المصري هادي الباجوري وذلك يوم 22 فبراير/ شباط الماضي بعد زواج استمرّ لمدة 12 عاماً وكتبت على صفحتها الشخصية: (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" صدق الله العظيم...الحمد لله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم).

وكانت ياسمين رئيس وهادي الباجوري قد تصدرا مواقع التواصل بعد تصريحات الباجوري التي قالها فى أحد البرامج التليفزيونية، وأصبحت حديث السوشيال ميديا؛ حيث أكد الباجوري أنه ليس لديه أي مانع فى أن تقدم زوجته مشاهد رومانسية في أي عمل فني تقدمه، ولا مانع من القبلات المتبادلة ما دام في إطار العمل الدرامي، مضيفًا أنه ليس لديه أي مانع فى أن يقال عنه زوج الممثلة.