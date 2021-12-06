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بعد طلبها بالاهتمام بأطفالهما أكثر.. طارق العريان يردّ على أصالة نصري

منشور 06 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 05:07
طارق العريان
طارق العريان

ظهرت الفنانة "أصالة نصري" خلال مقابلة لها في برنامج " حبر سري" وهي تتحدث حول حياتها الخاصة وعلاقتها بطليقها طارق عريان وعلاقة أطفاله به.

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أصالة نصري تعاتب طارق العريان

وتحدّثت أصالة نصري حول علاقة طارق العريان بأطفالهما بعد الطلاق حيث وجّهت رسالة له طالبته فيها بأن يهتم بشكل أكبر بابنائهما ويعطيهما المزيد من وقته.

وكشفت أصالة بأن طارق يقصر في واجباته تجاه أطفاله، فقالت: "أقول أعطي أولادك اهتمام أكبر ووقت أيضاً لأنه يعيش فترة انتقالية جعلته يقصّر في أولاده".

ردّ طارق العريان على اتهامات أصالة له

ونشر طارق العريان صورة له تجمعه لتوأمه آدم وعلي عبر حسابه الخاص على "انستغرام" حيث جاء كرد خاص على اتهامات أصالة له بعدم الاهتمام بأطفاله.

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وحرص طارق على أن ينشر الصورة مع المتابعين حتى يرد على أصالة بأنه كل وقته لهم واهمامه بهم دائماً، كما كشف بانه قضى العطلة الأسبوعية معهم فقال: "العطلة الاسبوعية مع أطفالي".

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