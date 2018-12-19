بعد طول انتظار..كريم عبد العزيز يكشف عن موعد عرض فيلمه الجديد

كريم عبد العزيز فيلم "نادي الرجال السري"

أعلن النجم والممثل المصري كريم عبد العزيز عن موعد عرض فيلمه الجديد "نادي الرجال السري"، والذي يأتي بعد طول انتظار من قبل محبيه ومتابعيه في الوطن العربي، حيث أنه استحوذ على قلوب الآلاف من الصغار والكبار خلال السنوات الماضية بأعماله الفنية وأفلامه المميزة.

ونشر عبد العزيز صورة البوستر الدعائي الرسمي للفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام وترك تعليقًا قال فيه: " نادى الرجال السرى .. اجازة نص السنة .. ان شاء الله يعجبكم"، وتفاعل بعدها الجمهور بطريقة لافتة لتصل عدد الإعجابات لأكثر من 70 ألف، وسط شوق وترقّب لمشاهدة جديد نجمهم المفضل.

View this post on Instagram A post shared by Karim Abdel Aziz (@karimabdelazizofficial) on Dec 18, 2018 at 12:00pm PST

الجدير ذكره أن فيلم "نادي الرجال السري" من بطولة كريم عبد العزيز ويشاركه في العمل كل من الممثلة السورية نسرين طافش وغادة عادل، وماجد الكدواني وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ودينا فؤاد وهشام ماجد وشيكو والعديد من النجوم الآخرين، وهو فيلم كوميدي من إخراج خالد الحلفاوي وتأليف أيمن وتار.