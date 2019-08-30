بعد طول قطيعة: عودة المياه الى مجاريها بين إليسا و مروان خوري

عبّرت الفنانة إليسا عن فخرها بتعاونها السابق مع الفنان مروان خوري، مشيدة بتجربتها الفنية معه، من خلال الأعمال التي تشاركا فيها.

كلام إليسا جاء عبر تغريدة، ردت فيها على تغريدة للفنان مروان خوري، صحّح من خلالها معلومة خاطئة نشرت عن لسانه، إذ غرد كاتباً (لا بد من تصحيح الخطأ حيث أن السؤال وبالتالي الجواب كان عن الفنانة إليسا وليس المطربة أصالة! مع إحترامي ومحبتي للفنانتين)

تغريدة مروان خوري جاءت على مقابلة معه لمصلحة (the insiders بالعربي )، قال فيه إنّه مستعد للتعاون مع إليسا وإنّها تعرف كما هو يعرف أن عدم التعاون بينهما له علاقة بترتيب العمل، موضحاً أنه يتمنى أن تسير الأمور على ما يرام، إرضاء للجمهو لأنه أحب تعاونهما، وأنه جاهز لمثل هذا التعاون معها. ولكن يبدو أن هناك من فهم أن أصالة هي المقصودة بهذا الكلام وليس إليسا، فإضطر للتصحيح، حسب موقع مجلة سيدتي.

بدورها علقت إليسا على كلام مروان خوري بأنها لطاما كانت سعيدة بالتعاون معه.

هاتان التغريدتان حظيتا بترحيب فانز الفنانْين، اللذين يسلكان طريقهما نحو المصالحة الفعلية ومن المؤكد أنها سوف تثمر تعاوناً بينهما خلال الفترة المقبلة.