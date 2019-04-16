بعد ظهورها على السرير في كليب "كرهني" إليسا ترد على المنتقدين (فيديو)

تعرضت الفنانة إليسا خلال الأيام الماضية للعديد من الانتقادات من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قامت بمشاركة لقطة تشويقية من فيديو كليب "كرهني"، حيث ظهرت في الصورة على السرير إلى جانب الشاب الذي يشاركها في التمثيل.

وخلال آخر لقاء صحفي جمع إليسا مع برنامج "MBC Trending"، تطرقت في حديثها إلى موضوع الفيديو كليب والضجة التي حدثت بسبب الصورة التي نشرتها، وردت على منتقديها قائلة: "نو كومينت..بالنتيجة أنا عم بمثل فيلم قصير بكليب بخصني وبدي ياه يطلع بأحسن صورة".

وتابعت: "وبكل الأحوال..شو ما رح اعمل..يالي بده يكتب بده يكتب وينتقد، لما يشوفوا المشهد ما رح ينتقدوا..سو منشان هيك نو كومينت".

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية إليسا تستعد هذه الفترة لإحياء أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية في جدة، وتم تحديد موعد الحفل في 19 نيسان الشهر الجاري، برفقة الفنان ماجد المهندس في فندق هيلتون.