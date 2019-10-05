بعد ظهورهما بـ"الباروكة".. الجمهور يهاجم سهير رمزي وشهيرة  (صور)

أثارت النجمتان المصريتان شهيرة وسهير رمزي، الجدل حولهما من جديد بعد ظهورهما مجددًا دون حِجاب حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهما ترتديان شعرًا صناعيًا "باروكة" بألوان غريبة.

وفاجأت شهيرة وسهير رمزي، الجمهور بهذه الصور التي جاءت من خلال حضورهما فعالية جديدة وهي ورشة نظمها أهم صناع الشعر الصناعي في العالم، بحضور سيدة التجميل ميرفت عطا الله وبالشراكة مع زوجها الحسيني مهدي.





وظهر في الحفل أيضًا عدد من النجمات منهم رجاء الجداوي وسهير رمزي وشهيرة، والإعلامية بوسي شلبي، حيث قام خبير صناعة البواريك وعلاج تساقط الشعر ألكسندر ترنوبل، بتجربة بعض "البواريك" على الفنانات الحاضرات. وظهر في الحفل أيضًا عدد من النجمات منهم رجاء الجداوي وسهير رمزي وشهيرة، والإعلامية بوسي شلبي، حيث قام خبير صناعة البواريك وعلاج تساقط الشعر ألكسندر ترنوبل، بتجربة بعض "البواريك" على الفنانات الحاضرات.



وارتدى الثنائي "شهيرة وسهير" باروكة صفراء ما جعل ظهورهما غريبًا على الجمهور وهو ما تسبب في هجوم الجمهور عليهما بسبب عدم مناسبة الظهور مع تقدمهما في العمر وأن هذا لا يتناسب مع حجم مشوارهما الفني وأن التقدم في العمر يجعل الشخص الطبيعي يفكر في الأخرة.

فيما اتجه بعض الجمهور للحديث عن حياتهما وأنهما عاشتا فترة الشباب بالطول والعرض وأنه من المفترض أن كل سن له أحكامه خاصًة أن عقارب الساعة لا تعود للخلف. وارتدى الثنائي "شهيرة وسهير" باروكة صفراء ما جعل ظهورهما غريبًا على الجمهور وهو ما تسبب في هجوم الجمهور عليهما بسبب عدم مناسبة الظهور مع تقدمهما في العمر وأن هذا لا يتناسب مع حجم مشوارهما الفني وأن التقدم في العمر يجعل الشخص الطبيعي يفكر في الأخرة.فيما اتجه بعض الجمهور للحديث عن حياتهما وأنهما عاشتا فترة الشباب بالطول والعرض وأنه من المفترض أن كل سن له أحكامه خاصًة أن عقارب الساعة لا تعود للخلف.

يُذكر أن هذا الظهور لم يكن الأول للنجمتين دون حِجاب حيث ظهرا لأول مرة بدونه في احتفالية خيرية بمناسبة "عيد الحب" أقيمتْ بأحد المولات المصرية الشّهيرة في فبراير الماضي.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: