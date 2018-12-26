بعد عودة فيفي عبده للرقص الشرقي، نجوى فؤاد تتخذ قرارها النهائي، فماذا قالت؟

نجوى فؤاد

خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية مؤخرًا، أعربت الفنانة المصرية نجوى فؤاد عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "كأنه امبارح"، والذي كان قد فتح لها باب العودة إلى التمثيل مجددًا بعد غياب فترة طويلة عن الشاشة، حيث أن آخر مشاركاتها في مسلسل "أرض النفاق" مع هنيدي كضيفة شرف.

وعن رأيها حول عودتها للرقص مثل ما فعلت الفنانة فيفي عبده، علقت نجوى فؤاد وقالت: " لا يمكن أنا اعتزلت الرقص وعمري ما هرجع له ولن أكون مثل فيفي عبده أبداً، كل زمن وله مفرداته وأدواته وأنا مش هاخد زمني وزمن غيري. يكفيني نجاحي كممثلة ومشاركتي في أعمال فنية مهمة أتلق اشادة النقاد عليها".

من ناحية أخرى، أعلنت فيفي عبده منذ فترة وجيزة عن نيتها العودة إلى الرقص وأجواء المسرح من جديد، وأكدت أنها ستكون لها مشاركة في إحدى الحفلات خلال ليلة رأس السنة.