بعد غنائها لمسلسل (خمسة و نص): نادين نجيم و شيرين يتبادلان الغزل

قالت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، إنها تحب صوت الفنانة شيرين عبد الوهاب في اللهجة اللبنانية، وذلك بعد غنائها تتر المسلسل اللبناني (خمسة ونص).

ونشرت نجيم تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) قائلة: (الصوت الحنون مع اللبناني طالع شي خيال منحبكً).

وردت عليها المطربة شيرين عبد الوهاب قائلة: (أنا فرحانة بيكي وفرحانة باللي إنتي وصلتي ليه وفرحانة أكتر إني بغني أغنية مسلسل كل العناصر فيه كبار وناجحين).

يشار إلى أنها المرة الأولى التي تغني فيها الفنانة شيرين عبد الوهاب باللهجة اللبنانية، وقد حققت الأغنية عند طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي نجاحا كبيرا حيث أثنى العديد على غناء شيرين باللهجة اللبنانية.