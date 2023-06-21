بعد غياب.. إيمي سمير غانم في حفل إطلاق مجموعة MAMZI

غابت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم عن الساحة الفنية والمناسبات العامة منذ ولادة طفلها "فادي، لكنها قررت الخروج من جديد لدعم صديقتها مصممة الأزياء مريم مجدي عبدالغني.

أحدث ظهور لـ إيمي سمير غانم

في التفاصيل، تواجدت إيمي في حفل إطلاق مجموعة أزياء MAMZI الجديدة، المملوكة لمريم مجدي عبدالغني، إذ حرصت على إظهار دعمها ومساندتها لصديقتها في هذا اليوم المميز.

وأطلت إيمي بإطلالة كاجوال بسيطة تألفت من قميص أسود فضفاض مزين بطبعات هندسية باللون البيج، نسَّقته مع بنطال أسود غريض، فيما أسدلت خصلات شعرها المموج على جانبي كتفيها، واعتمدت مكياجًا طبيعيًا للغاية.

فنانات في حفل إطلاق مجموعة Mamzi

وتواجد في الحدث إلى جانب إيمي العديد من الفنانات العاشقات للموضة، أبرزهن: "ميّ عمر، وريم سامي، وإنجي المقدم، وياسمينا العبد، وليلى أحمد زاهر.

واختارت أغلب الفنانات إطلالات من ذات العلامة التجارية دعمًا للمجوعة الجديدة، إذ اختارت مي طقم بلون الفوشيا من قماش الساتان تألف من كروب توب جاء بأكمام مفتوحة من كلا الجانبين، ونسَّقته ببنطال عريض ضو خصر عالٍ مطابق.

فيما ارتدت ريم فستانًا ملونًا بقصة "وان شولدر، واعتمدت ياسمينا إطلالة Asymmetric ملفتة بلون بيبي بلو.

آخر أعمال إيمي سمير غانم

يذكر أن إيمي وزوجها الرداد رحبا بمولودهما "فادي" في الثاني من شهر يناير العام الجاري، وهو نفس يوم عيد ميلاد الرداد.

وكان آخر أعمال شاركت فيها إيمي مسلسل "سوبر ميرو"، الذي عرض عام 2019، وشاركها في بطولته كل من: حمدي الميرغني، وملك قورة، وإنعام سالوسة، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.



