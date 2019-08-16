بعد غيبة خمس سنوات: هيثم شاكر يكشف عن تعافيه من السرطان

صدمة حقيقية تلقاها جمهور النجم هيثم شاكر، بعدما نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ، سر غيابه عن الساحة الغنائية 5 سنوات، وكواليس إصابته بمرض خبيث دون أن يفصح عن نوع هذا المرض.

النجم هيثم شاكر كشف في تصريحاته، أنه بالفعل أصيب بورم خبيث فى المعدة والقولون، منذ 6 سنوات، وتم استئصال جزء كبير من المعدة في لندن، ثم استغرق فترة طويلة فى التنقل ما بين العاصمة البريطانية ومصر للعلاج، وهو ما أدى إلى انخفاض وزنه بشكل كبير، حسب موقع اليوم السابع.

وأضاف النجم أنه التزم الصمت طوال هذه السنوات، لأنه لا يريد أن يرى العطف عليه فى عيون أحد، وتجنبا للكلام حوله حتى لا يقال إنه يتاجر بمرضه.

وأكد شاكر أن غيابه عن الساحة طوال هذه السنوات أمر خارج عن إرادته تماما، حيث أبعده المرض رغما عنه، موضحا أن أسعد لحظات حياته هى التى يقف فيها أمام جمهوره للغناء.

وأعرب نجم الغناء هيثم شاكر عن سعادته البالغة بردود الفعل القوية التى تلقاها عن ألبومه الجديد (معرفة قديمة)، والذي تصدر ( قائمة أي تيونز) لمائة ألبوم الأكثر مبيعا فى مصر متفوقا على العديد من النجوم.