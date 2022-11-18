بعد غيبة فنية: حنان شوقي تطل من أمام الكعبة

انتهت الفنانة حنان شوقي من تأدية مناسك العمرة ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) عدد من الصور بعد تأديتها المناسك من أمام الكعبة الشريفة وعلقت : (بحب مواقيت الله عمرة من عند الله الرحمن الرحيم الوهاب ربنا يسعدكم ويحفظكم دنيا واخره صباحكم سعاده وفرح).

حنان شوقي كانت قد شاركت اجمهورها بمقطع فيديو لها، أثناء أدائها مناسك العمرة، عبر حسابها الشخصي بموقع (فيسبوك).و علقت شوقي على الفيديو قائلة:(أثناء السعي بين الصفا والمروة، لاقيتني بين ضيوف الرحمن وأحبابه، سبحان الله والحمد لله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الله أكبر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك).

يذكر أن آخر أعمال حنان شوقي مسلسل (الأب الروحي 2)، حيث قدّمت دور (خديجة) عام 2018.