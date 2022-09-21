بعد فستان البطانة.. رانيا يوسف تعد بمفاجآت في مهرجان القاهرة

وضع الفنان المصري حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، شروطًا وقواعدًا للباس، التي يتوجب على النجوم التزام بها حين انعقاد المهرجان في دورته القادمة، على غرار المهرجانات الدولية والعالمية.

ويبدو أن الفنانة المصرية رانيا يوسف ، المعروفة بحبها لإثارة الجدل بلباسها، لم يعجبها القرار واستغربت من وضع قواعد للأزياء وإجبار الحضور على ارتداء ملابس رسمية، إلَّا أنها أكَّدت رضوخها للأمر الواقع.

وأوضحت رانيا يوسف أنها ستفجر مفاجأة مدوية في المهرجان، إذ أنها قررت تصميم بدلة رسمية على طريقتها الخاصة، وقالت: "ما دام اللباس هيكون رسمي، فسبوني أخترع ليكم بدلة ومش هتبقى أي بدلة هتبقى بدلة باسم رانيا يوسف، وانتظروا بدلتي في الدورة الجديدة المليئة بالمفاجآت".

إطلالات رانيا يوسف المثيرة للجدل

ويجدر الإشارة إلى أن رانيا دائمًا ما تتعمد إثارة الجدل بإطلالاتها الجريئة التي تختارها للمهرجانات، فمرة ترتدي فستانًا دون بطانة، ومرة تختار فستانًا بلون البشرة من الجزء العلوي، بدت فيه شبه عارية، وهنا نعرض أبرز هذه الإطلالات:

فستان بدون بطانة

تصدرت رانيا مواقع التواصل الاجتماعي بارتدئها فستان دون بطانة في مهرجان الجونة السينمائي، والذي جاء مصنوع من قماش الدانتيل الشفاف الأسود، بينما جاء مُزيَّنًا بالتطريزات، في حين كان دون بطانة يشبه الكاش مايو.





فستان شفاف ناحية الصدر

تألقت يوسف بإطلالة جريئة من توقيع مصمم الأزياء يوسف الجسمي، مرُتديةً فستانًا مبطنًا من منطقة الصدر بالسيليكون الذي جاء بلون البشرة، والمُزيَّن بكريستالات براقة، أما الجزء السفلي جاء بتصميم تنورة ضيقة وبفتحة جانبية تصل لأعلى الفخد.

جامبسوت قصير

وأطلت رانيا بجمبسوت أسود قصير شفاف، جاء بفتحة صدر طويلة على شكل حرف V، كاشفةً عن ملابسها الداخلية.

فستان مكشوف السرة

وارتدت في ذات المهرجان، فستانًا باللون النيلي والأصفر من قماش الساتان، بينما جاء بفتحة غريبة كشف عن السرة؛ مما دفع الجمهور للسخرية منها بعدة تعليقات منها "وجدنا مثلث برمودا الضائع".