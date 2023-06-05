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بعد فقدانه المرة الماضية.. شاهد أين وضعت لانا ديل ري جهازها "الفيب" خلال حفلها

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 05 حزيران / يونيو 2023 - 07:13
لانا ديل راي
لانا ديل راي

أثارت النجمة العالمية "لانا ديل راي" ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة وذلك بعد تداول مقطع فيديو لحفلها الأخير كشف عن ادمانها تدخين الفيب وهوسها الكبير به،بطريقة أثارت قلق معجبيها تسببت بغضب البعض الآخر.

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لانا ديل راي تثير ضجّة بسبب ادمانها تدخين الفيب
 

خلال حفلها الأخير تألّقت النجمة العالمية "لانا ديل راي" على خشبة المسرح امام جمهورها الضخم بتقديم أجمل أغانيها القديمة والحديثة.
 

إلا أن الصادم والذي غطى على جميع الحفل وتصدر حديث الجمهور هو قيام الفنانة العالمية بوضع جهاز الفيب الخاص بالتدخين امامها وتحديدًا في المكان المخصص للميكروفون.

وأثار هذا التصرف سخريّة الجمهور بشكل كبير خاصة وانها أظهرت نفسها كمهووسة بجهاز الفيب الخاص بها وهي تضعه امام اعينها خلال حفلها الغنائي.

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لانا ديل راي توقف حفلها الغنائي بسبب جهاز الفيب
 

وخلال الأسبوع الماضي تصدّرت النجمة العالمية وسائل التواصل الاجتماعي وأخبار الصحافة العالمية وذلك بعد ايقافها حفلها الغنائي الذي أقيم قبل مدة في البرازيل بشكل مفاجئ، وظهرت بحالة توتر وقلق وبدت كانها تبحث عن شيء هام.

واتضح لاحقًا ان ديل راي أوقفت الحفل وتسببت بحالة فوضى في الحفل للبحث عن جهاز الفيب الذي فقدته، وأنها اهملت جمهورها وتجاهلت الغناء بسببه مما أثار غضب الحضور الواسع، حيث اتهمها البعض بالتقليل من قيمة معجبيها، وتعرضت للهجوم الواسع.

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