لانا ديل ري تثير ضجة بصورة حملها.. واللقطة الثانية تكشف الحقيقة!

أثارت المغنية الأمريكية " لانا ديل ري" الجدل بشأن حقيقة حملها بسبب آخر صورة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

شاركت "لانا ديل ري" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لامرأة حامل ببطن مكوِر بارز، ما أثار شكوك حملها، حيث اعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها ذات المرأة لكن بعد التدقيق اكتشفوا أنها ليست هي، فكتبت أحدهم: "اعتقدت أنك حامل"، وعلَّق آخر "اعتقدت أنها أنت للوهلة الأولى".







لكن عند الانتقال إلى الصورة الثانية، نرى لقطة قدمية تجمع "لانا ديل ري" برفقة صديقاتها يتنزهن ومن بينهم صديقتها الحامل "جينيفر ستيث"، وشقيقتها "تشاك غرانت".

ويتزامن منشورها مع ولادة صديقتها ليلة البارحة، التي نشرت لطفلتها "لينون"، وكتبت: "عبَّر والدك عن اللحظة بطريقة صحيحة: "ركلت والدتي 24 ساعة، وجعلت والدي يبكي."

وتابعت: " 39 أسبوعًا من الإبحار السلس تقريبًا، يليه أصعب 48 ساعة في حياتي. لم أتمكن حتى من رؤيتك أو لمسك حتى يوم كامل بعد مجيئك إلى هذا العالم، لكن بعد ذلك أمسكت بيدي..نحن نحبك كثيرَا لينون جيمس لونجينباخ"..

واختتمت منشورها: "شكرا لك يا فتاتي الصغيرة على جعلي أمًا."

وبالعودة إلى شهر مايو الماضي، غرَّدت "لانا" معلنةً خبر حمل صديقتها، وكتبت: "اليوم ستتغيَّر حياتي لأن شقيقتي جين سترزق بمولود، لا أستطيع انتظار مقابلة الصغير لينون، أشتاق لك وأتمنة لو كنت برفقتك".

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