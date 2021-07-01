بعد "قضية المالي".. نجمتان تركيتان تكشفان تعرضهما للاعتداء الجنسي

أصبحت قضية التي عرفت باسم "قضية المالي" حديث الشارع التركي، خاصة بعد الإفراج عن المتهمين بالاعتداء على الأطفال، الأم "ميرف أ" وزوجها "رحمي أ" . مما دفع نجوم تركيا بالتحدث عن الأمر. ليس هذا فقط بل ألهمت فنانتين بالاعتراف بتعرضهما للاعتداء الجنسي من قبل عائلاتهم ومعارفهم.

وقد أعلنت النجمتان "حفصة نور سانجاكتوتان" و"سيراي كايا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعرضهما للتحرش الجنسي. وفي التفاصيل:

حفصة نور سانجاكتوتان

نشرت نجمة مسلسل "الصيف الأخير"، "حفصة نور سانجاكتوتان" عبر حسابها الرسمي على انستغرام رسالة قالت فيها: "كنت حفيدة رجل "بيدوفيلي".. تعرضت أيضًا للمضايقات من قبل أبناء عمي وجيراني وزملائي في العمل".

تابعت " حفصة نور سانجاكتوتان": "لا نخجل، لا نخاف.. "أعلم أننا لسنا وحدنا! يا فتيات، لا تصمتن! لم يعد هناك صمت لأننا لسنا وحدنا. أنت ذو قيمة كبيرة لأنني أحبك كثيرًا ".

لم تكن هذه النجمة الوحيدة التي كشفت عن تعرضها للإعتداء الجنسي من قبل شخص قريب عليها. فزميلتها "سيراي كايا" تعرض بدورها لتحرش جنسي.

سيراي كايا

صرحت نجمة مسلسل "إمراة" الفنانة "سيراي كايا" ذات الـ 30 عام، بتعرضها لإيذاء من قبل صديق والدها، وقالت: "كنت أيضًا طفلة، كنت خائفة جدًا من إخبار أسرتي والتزمت الصمت، لست المذنبة بالإساءة التي تعرضت لها عدة مرات على يد صديق والدي."

وأردفت سيراي كايا: "لم أعد خائفة، سنستمر في أن نكون صوت بعضنا البعض، وأن نكون صوتًا للأطفال الذين لا يستطيعون إسماع صوتهم، والذين يتعرضون لإعتداءات".

وبالعودة إلى القضية الاعتداء الجنسي التي حصلت في 2019 وكشفتها الجدة في 2020 وقامت بتقديم شكوى ضد أم الطفلين وزوجها بتهمة الإعتداء الجنسي على الأطفال وتعذيبهم.

بدأ مكتب النائب العام التحقيق على الفور وتم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وتم أخذ أقوالهم في مركز مراقبة الأطفال وتحويلهم إلى طبيب نفسي، الذي صدم برسومات الشقيقين الذان رسما ما تعرضا له من إعتداءات.

ومع ظهور نتيجة التحقيق الذي تم إجراؤه ومع الاعتقاد بوجود اشتباه كاف بارتكاب أفعال اعتداء جنسي مؤهل ضد الأطفال، تم رفع دعوى عامة أمام المحكمة الجنائية العليا في منطقة "المالي" مع لائحة اتهام صدرت في 24 يوليو. 2020 ، للمطالبة بمعاقبة المتهمين.