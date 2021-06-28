بيرين سات بمايوه أرجواني في عيد ميلاد صديقتها.. وصورة لطيفة برفقة زوجها

شاركت الممثلة التركية بيرين سات متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور من حفل عيد ميلاد صديقتها الممثلة التركية آيفر دونميز.

ورغم أنه حفل عيد ميلاد ولا بد من اختيار فساتين أنيقة وملابس تناسب الحدث، ارتدت بيرين سات مايوه مؤلف من قطعتين باللون الأرجواني الفاتح، بينما أسدلت شعرها المموَّج على جانبي كتفها، ولفَّت حول خصرها وشاح.أبيض.

وعلَّقت سات على الصور: "يوم الأحد في البار برفقة بكيني الأرجواني.. عيد ميلاد سعيد آيفر".

ونشرت صورة برفقة صديقاتها أمام موقد الغاز أثناء إعداد الباستا، وعلّقت: طبق الباستا الشهي الخاص بإسراء".

كما شاركت لقطة لطيفة تجمعها بزوجها المغني التركي كينان دوغلو، ولقطات عائلية أخرى، وصور لصاحبة الحفل.

بيرين سات بطلة مسلسل "عطايا"

وعلى الصعيد الفني، طرحت منصة "نيتفلكس" الموسم الثالث من مسلسل "عطايا" من بطولة بيرين سات والذى حققت مواسمه السابقة نجاحاً ساحقًا.

وتدور أحداث المسلسل الفانتزي حول رسامة إسطنبولية تبدأ في مغامرة لاستكشاف أسرار عالمية حول موقع أثري في جبال الأناضول يتصل بماضيها، وهو يقع جنوب مدينة الرها، يعرف اليوم باسم غوبكلي تبه.

يُشار أن المسلسل من إنتاج "نتفليكس"، وصُوّر في غوبكلي تبه وهو من أقدم المواقع البشرية، جنوب مدينة الرها المعروفة باسم أورفة، وأيضا في إسطنبول، أديامان، جبل نمرود.