بعد لقاء القبلات و الأحضان نادين نجيم تتغزل بمنى زكي: (أحبها جدا)

التقت النجمة منى زكي مع الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في حفل مجلة (فوج)الذي أُقيم في الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ مقطع فيديو للقائها بالممثلة ​منى زكي​ عبر خاصية (ستوري) عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي (إنستغرام).

وظهرت الفنانتان وعبرتا بشكل واضح عن محبتهما لبعضهما، الذي كان لقاء مليء بالأحضان والقبل. وعلقت نادين على الفيديو قائلة: (أحبها جداً.. إمرأة ذكية).

وشاركت نادين الجمهور مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص، و قد أثار حالة من التفاعل بين المتابعين لأناقة إطلالة النجمتين. وأطلت منى زكي في الحفل بفستانين من اللون الذهبي من تصميم زهير مراد، بينما ظهرت نادين ببذلة من اللونين الأسود والذهبي.