بعد لقاء القبلات و الأحضان نادين نجيم تتغزل بمنى زكي: (أحبها جدا)

التقت النجمة منى زكي مع الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في حفل مجلة (فوج)الذي أُقيم في الإمارات العربية المتحدة.
ونشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو للقائها بالممثلة منى زكي عبر خاصية (ستوري) عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي (إنستغرام).
وظهرت الفنانتان وعبرتا بشكل واضح عن محبتهما لبعضهما، الذي كان لقاء مليء بالأحضان والقبل. وعلقت نادين على الفيديو قائلة: (أحبها جداً.. إمرأة ذكية).
وشاركت نادين الجمهور مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص، و قد أثار حالة من التفاعل بين المتابعين لأناقة إطلالة النجمتين. وأطلت منى زكي في الحفل بفستانين من اللون الذهبي من تصميم زهير مراد، بينما ظهرت نادين ببذلة من اللونين الأسود والذهبي.