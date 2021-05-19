بعد محمد رمضان: هنا الزاهد تثير جدلا بعد ظهورها في قمرة قيادة الطائرة

دعا الإعلامي أحمد موسى الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، للتحرك بعد واقعة جلوس الفنانة هنا الزاهد في مقعد مساعد الطيار داخل قمرة قيادة طائرة.

وتساءل أحمد موسى عبر حسابه على (فيسبوك): (ما مدى قانونية جلوس الفنانة هنا الزاهد مكان مساعد قائد الطائرة؟ وكيف سمح لها الطيار بالدخول لقمرة القيادة؟).

وقال: (الواقعة تعيد لنا ما حدث من الفنان محمد رمضان مع الطيار الراحل أشرف أبواليسر)، مختتمًا: (مطلوب تحرك من جانب الطيار محمد منار وزير الطيران)، حسب موقع المصري اليوم.

و كانت الفنانة هنا الزاهد شاركت جمهورها ومتابعيها صورتين لها من رحلة خارجية عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستجرام) ولم تكشف عن مكان قضاء العطلة الصيفية، فظهرت في الصور واقفة أمام إحدى الطائرات، وصورة ثانية داخل كابينة القيادة، جالسة إلى جوار قائد الطائرة.

ووجهت هنا، سؤالًا إلى متابعيها حول وجهتها، قائلة: (بدأت الإجازة، خمنوا البلد)، ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان زوجها الفنان أحمد فهمي عن جولة سياحية داخل عدد من الدول الإفريقية.