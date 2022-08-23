حبيبة خطيب ديميت أوزدمير السابقة تفجر مفاجأة صادمة قبل حفل زفاف النجمة التركية بأيام

أثارت حبيبة المغني التركي الشهير "أوزهان كوتش" السابقة جدلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أكدت بطريقة غير مباشرة أن سبب انفصالها عن كوتش هو الخيانة.

حبيبة أوزهان كوتش تلمّح الى الخيانة

خلال اجابتها على سؤال متابع كشفت زينب كوتشاك بأن حبيبها السابق أوزهان كوتش خطيب النجمة التركية الشهيرة ديميت أوزدمير، قام بخيانتها خلال علاقتهما الرومانسية التي استمرت لعامين وأن الخيانة هي السبب بانفصالهما.

ووجّه احد المتابعين سؤال لزينب حول الخيانة فقالت: "أنا تعرّضت للخيانة في السابق وهو امر صعب للغاية، ابحث في غوغل"، وبهذا التصريح أكّدت زينب بانها تعرّضت للخيانة من قبل أوزهان، مؤكدة بذلك الأخبار التي كانت انتشرت حول هذا الأمر عن خيانة كوتش لها مع يامور تانريسيسفسين.

وكان أوزهان في علاقة رومانسية لمدة عامين مع زينب لينفصلا ويدخل بعدها على الفور بعلاقة مع يامور، وانتشرت وقتها الكثير من الأخبار حول أن الخيانة وراء انفصالهما إلا أن كوتش نفى الأمر لأكثر من مرة لتفجر زينب هذه المفاجأة قبل أيام قليلة من زواجه بالنجمة التركية ديميت أوزدمير.

هل تتعرض ديميت أوزدمير للخيانة؟

واستذكر الجمهور بعد هذه التصريحات ان أوزهان كوتش دخل في علاقة رومانسية مع ديميت أوزدمير بعد أنفصاله عن يامور بفترة قصيرة، وهو ما أثار الجدل بأن كوتش انفصل عن يامور بعد خيانته لها مع ديميت.

وبحسب عدد كبير من رواد السوشال ميديا فقد تعرضت حينها ديميت للانتقاد بسبب صداقتها الكبيرة مع يامور، حيث اعتبر البعض ان ديميت خانت صديقتها ودخلت في علاقة مع حبيبها.

في المقابل أشار عدد كبير من الجمهور إلى أن كوتش اعتاد على الخيانة، متسائلين هل تتلقى ديميت صفعة منه تتعلق بالخيانة، وهل تنتهي علاقتهما بسبب الخيانة؟