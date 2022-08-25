تفاصيل إطلالات ديميت أوزدمير خلال حفل زفافها.. 3 فساتين وهدية للمتابعين

تستعدّ النجمة التركية الشهيرة "ديميت أوزدمير" للاحتفال بزواجها من النجم "أوزهان كوتش" يوم غد الجمعة 26 أغسطس، وسط ظهور العديد من الشائعات حولهما.

وتشارك النجمة التركية "ديميت أوزدمير" العديد من تفاصيل استعدادها لحفل زفافها الضخم والذي لم تُعرف بعد ماهي تفاصيله وأين سيقام، ولكن تم الكشف عن تفاصيل إطلالاتها خلال الحفل.

إطلالات ديميت أوزدمير خلال حفل الزفاف

كشفت مصادر مقربة من النجمة التركية "ديميت أوزدمير" بأن النجمة التركية سترتدي ثلاثة فساتين للزفاف في يوم زواجها، حيث يبلغ مجموع تكاليف الفساتين 200 ألف ليرة تركية أي ما يقارب الـ 11 الف دولار أميركي.

وأوضح المصدر بأن فساتين الزفاف البيضاء ستكون كل واحدة منها من علامة تجارية ومصمم مختلف وهم: "إيدا غونغور، نيهان بيكار"، كما سيكون الفستان الأخير من ماركة المصمم العالم ألكسندر ماكوين.

ولم تُكشف أي تفاصيل أخرى حول حفل الزفاف ومكان إقامته، بالإضافة الى اطلالات العريس أوزهان كوتش خلال الحفل وغيرها من التفاصيل حول المدعوين.

ديميت أوزدمير تقدّم هدية للمتابعين

فاجأت النجمة التركية الشهيرة "ديميت أوزدمير" متابعينها بأنها قررت تقديم أحد فساتينها الثلاث كهدية لأقرب فتاة مرشحة للزواج من قبل متابعينها، وهو الأمر الذي أشعل حماسة جمهورها بشكل كبير، مرحبين بالفكرة.

شائعات حول ديميت أوزدمير وأوزهان كوتش

أثيرت العديد من الشائعات حول الثنائي التركي قبل ايام قليلة من حفل الزفاف، حيث خرجت حبيبة اوزهان كوتش السابقة للاعتراف بأنه قام بخيانتها قبل الانفصال.

كما أن أوزهان خان حبيبته الثانية مع الفنانة التركية ديميت وهو ما أثار بعض التساؤلات بين الجمهور حول هل سيقدم على خيانة أوزدمير.