بعد مفاجأة زواجه و إنجابه: تعرف على جنسية زوجة قصي خولي

بعد الضجة التي احدثها النجم ​قصي خولي​ من خلال الصورة التي نشرها ليد طفل واعلن من خلالها انه بات والداً، وبأنه منزوج بشكل سري من شابة، تبين بعد ذلك انها تحمل الجنسية اميركية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتبريكات والتعليقات المصدومة والمستغربة هذا الخبر، حسب موقع مجلة لها.

بدوره لم يعلق قصي على الانتقادات التي رافقت هذا الخبر وسبب اخفائه زواجه وحمل زوجته بل رد على التعليقات ورسائل التهنئة وقال في تعليق: (شكرا جزيلا على كل المباركات والمحبة والاهتمام والله يحميكم ويحمي اهلكم وأولادكم جميعا). وحرص على الرد على تعليقات اغلب النجوم ومحبيه الذين سارعوا الى تهنئته والتعبير عن فرحتهم الكبيرة بهذا الخبر السعيد.