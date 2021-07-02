بعد منعه من الغناء: حمو بيكا يستجيب لنصيحة هاني شاكر

علق المطرب حمو بيكا، على منعه من الغناء بالحفلات، لعدم حصوله على تصاريح عمل تسمح له بالغناء، قائلا: (لغيت كل حجوزاتي وأخدت أول كورس فى الغناء اليوم).

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر عبر برنامجه يحدث في مصر المذاع على قناة (أم بى سي مصر): (رحت للدكتور محمد عبد الستار وأخدت أول كورس في الغناء.. ونفسي من زمان أكون تحت مظلة النقابة).

بدوره أشار هاني شاكر إلى نصيحته لمطرب المهرجانات حمو بيكا بالتوقف عن الغناء خلال هذه الفترة وأخذ دروس مع أحد مدربي الموسيقى قبل المشاركة في الامتحان المقبل، مضيفا:(أنا لست ضد أحد، والنقابة ليست ضد أحد، وحمو بيكا مؤدب جدا وأنا بحبه ويهمني مستواه يتحسن في الامتحان).

وجاء قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، بمنع مطرب المهرجانات حمو بيكا من الغناء بالحفلات، لعدم حصوله على تصاريح عمل تسمح له بالغناء، أصدرت النقابة عدة قرارات أخرى لمتابعة تنفيذ هذا القرار منها مخاطبة بعض الجهات لمنع تعاونهم مع حمو بيكا وبعض مطربس المهرجانات منها (يوتيوب )و(فيسبوك).

وقال طارق مرتضى، متحدث نقابة الموسيقيين، إن النقابة ستلاحقهم ببلاغات رسمية حال اختراقهم للقرار الصادر، كما سيتعرض للمساءلة القانونية كل من يتعاقد معهم لإحياء أي حفلات.