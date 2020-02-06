بعد منعه من الغناء في مصر: حمو بيكا يغني في أمريكا

يستعد مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، لإحياء حفل غنائي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر بيكا، عبر حسابه الرسمي بموقع (فيسبوك،) بوسترًا دعائيًا للحفل رغم رفض النقابة منحه تصريح بالغناء في حفلات، وعلق: (قريبا حفلة بيكا في أمريكا).

ولم يكشف حمو بيكا عن أي تفاصيل بشأن الحفل، فيما حازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية المصرية رفضت منح تصريح لبيكا، كما أحالته نيابة الدخيلة، إلى محكمة جنح الدخيلة، بجلسة 15 فبراير/شباط الجاري، بتهمة سب وقذف هاني شاكر، داخل نقابة المهن الموسيقية.

