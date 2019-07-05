بعد نشرها صور ابنتيهما: وائل كفوري يقاضي طليقته!

قالت مواقع فنية لبنانية أن الفنان وائل كفوري يعتزم تقديم دعوى عبر القضاء المستعجل، لمنع طليقته أنجيلا بشارة من الحديث عنه أو تسريب معلومات خاصة عن حياته أو نشر صور تخصّ ابنتيهما ميشال وميلانا.

وأوضحت التقارير أن وائل كفوري اتّخذ هذا القرار، بعد قيام أنجيلا بنشر أكثر من منشور تتحدث فيه عن حقوق الأطفال لدى الأهل المطلقين، وعن حق الأم بحضانة ابنتيها، وعن القوانين الوضعية في لبنان التي لا تنصف الأم المطلقة، حسب موقع الشبكة العربية.

كما قامت بنشر صورة لابنتيها من الكنيسة وطلبت من الله أن يحميهما، وعادت وكتبت (هل تعتقد أن الأطفال من الآباء المطلقين يستحقون المساس بحقوقهم؟ هل يدفع الأطفال ثمن قوانين الأطفال الضعيفة في لبنان).

ومنذ إعلان طلاقها من الفنان اللبناني وائل كفوري، بدأت أنجيلا بشارة بالتواجد على مواقع التواصل من خلال نشر صور لها ولأولادها وكتابة تعليقات، تتحدّث عن الأمومة والحضانة والطلاق.

آخر ما نشرته أنجيلا بشارة صورة داخل الكنيسة تدعو فيها الله إلى حماية ابنتيها، ميشيل وميلانا، بعد أن كانت تحدثت في منشور سابق عن ظلم القوانين في لبنان في موضوع الحضانة.

وكان كفوري قد طلب من صديقته الإعلامية ريما نجيم أن تعلن خبر طلاقه مباشرة على الهواء، كما أنها نشرت تغريدة تحت هاشتاغ طلاق وائل كفوري رسمياً.

يشار إلى أن زواج وائل كفوري وأنجيلا بشارة تم بشكل سري، وأثمر عن طفلتين هما ميشيل وميلانا وانتهى بالطلاق بعد 9 سنوات.