بعد نشر صورها على موقع إباحي.. المذيعة آلاء عبدالعزيز تطلب المساعدة

على طريقة بسنت خالد "فتاة واقعة الغربية"، تعرَّضت المذيعة المصرية آلاء عبدالعزيز للابتزاز والتشهير بعد تناقل رقمها وصورها على مواقع إباحية لتكون الضحية الجديدة لمثل هذه الجرائم الإلكترونية التي أودَّت بحياة العديد من الفتيات اللواتي لم يحصلن على الدعم اللازم.

وأطلَّت آلاء عبدالعزيز، مذيعة قناة "الحدث"، بفيديو مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، مُشيرة إلى أنها تعرضت للابتزاز منذ ثلاثة أيام وبقيت ملتزمة الصمت على ذلك، لكنها قررت الخروج عن صمتها والحديث عن الموضوع خاصة أنها دافعت عن فتيات تعرضن لمثل هذه الجرائم في برامجها.

وأكدت أن عملية ابتزازها جاءت بعد ساعات قليلة من حديث لها مع فتاة تدعى "صفاء" ضحية خطيبه الذي عمل على نشر صورها على مواقع إباحية.

وسردت آلاء تفاصيل الحادثة: "فجأة لقيت رقم غريب اتصل عليا كتير جدًا، الساعة 2 بعد منتصف الليل، ولقيت واحد بيقول لي إنه رقمي وصوري موجودة على موقع مش كويس، وبرضه رسائل كتير جات لي على الواتس آب".

وتابعت: "كلمت المحامي بتاعي فورًا، سألته عن المشكلة دي، طلب مني تغيير الأرقام، وكذا حد تاني قالي نفس الكلام، أغير رقمي وأسكت".

وأضافت: "أنا مش هقعد أدافع عن البنات دي، ولما تحصل لي نفس المشكلة هسكت، لأ أنا قررت أتكلم، ومش شايفة إن ده شيء مُعيب لي، أنا معملتش حاجة، أنا قاعدة في أمان الله لقيت الناس بتتصل عليا بتقولي الصور والأرقام".

وهددت آلاء المجرم بأشد العقاب وشددت على أنها ستستمر حتى تتمكن من الوصول إليه ومحاسبته، وقالت: "لديَّ ثقة كاملة في القضاء المصري أن حقي هيجي لي أنا وكل البنات اللي اتعرضوا لنفس الأزمة، خصوصًا إن فيه بنات نفوسها ضعيفة وبيجيلهم اكتئاب وبيتخلصوا من حياتهم".

آلاء عبدالعزيز تحصل على المساعدة

وكشفت آلاء أن العديد من المحامين قدموا لها الدعم، وكتبت: "محاميين كتير كلموني وعاوزين يقفوا جنبي ويقفوا جنب كل بنت بيحصل معاها كده، والله الدنيا بخير والبلد دي فيها قانون عادي، متخافيش متخافيش متخافيش".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قضية آلاء، وعرض أحد المستخدمين مساعدته قائلًا: "إحنا تحت امرك واي حاجه في تكنولوجيا المعلومات عندنا في الوزارة بتحدد المجرم مهما اخذ حرصه هانوصله واحنا تحت امر وفي خدمة شعب مصر لارثاء الخلق والأخلاق".