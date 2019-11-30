بعد نقله للعناية المركزة: محمد فؤاد في وضع مستقر

استقرت الحالة الصحة للفنان محمد فؤاد بعد تعرضه لارتفاع ضغط دم تم نقله على اثرها الى المستشفي لعمل الفحوصات اللازمة.

وقال طارق مرتضي المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسقيين إن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسقية يتابع الحالة لحظة بلحظة فور عودته من أمريكا، موضحا أن وكيل أول النقابة حمادة أبواليزيد تواصل مع مدير فرقة محمد فؤاد وأبلغه أن حالته مستقرة وسوف يعود إلى منزله.

وكان محمد فؤاد تعرض لأزمة صحية نقل على أثرها لمستشفى دار الحكمة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.