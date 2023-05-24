بعد ويجز.. محمد رمضان بقميص نسائي في عيد ميلاده

أثار الفنان المصري محمد رمضان حالة من الجدل بظهوره بإطلالة نسائية في عيد ميلاده الـ35، على حد تعبير رواد السوشال ميديا.

محمد رمضان بقميص نسائي في عيد ميلاده

احتفل رمضان رفقة نجوم مسلسله "جعفر العمدة" وعدد من نجوم مصر في مطعم Pier88 Group الفاخر، واختار للحدث قميصًا أبيض من قماش الشيفون زيِّن بحبيبات الترتر البراقة، في حين جاء بحواف صدفية وبأكمام فضفاضة.

وأكمل إطلالته بارتداء بنطال دنيم أسود ممزَّق، وسرَّح شعره على شكل كعكة مرفوعة كالتي اعتمدها في فيلمه "هارلي".

ويعتقد أن القميص مصمم لكلا الجنسين، حيث باستطاعة الرجال ارتدائه والنساء كذلك.

وتواجد في حفل الميلاد عدد من نجوم مسلسله جعفر العمدة من بينهم: منة فضالي، ومي كساب، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، والمنتج محمد سامي، بالإضافة إلى تواجد الهضبة عمرو دياب ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وغيرهم.

ويجز بإطلالة نسائية في حفل عشاء "فالنتينو"

ولا يعتبر رمضان الوحيد الذي أثار جدل ظهور بإطلالة تعتبر للبعض نسائية، فقد سبقه مغني الراب ويجز لدى حضوره حفل عشاء لصالح ماركة "فالنتينو".

وتوجَّه ويجز لحضور عشاء فاخر أقامته دار الأزياء الإيطالية "فالنتينو"، واختار لهذا الحدث قميصًا أسودًا من الشيفون الشفاف جاء مطرزًا بالكريستال البراق من مجموعة "فالنتينو" لموسم خريف وشتاء 2022، نسَّقه ببنطال عريض أسود ذو خصر عالٍ.

ويُشار إلى أن القميص الذي اختاره الفنان الشاب، ويبلغ من السعر 4800 دولار أمريكي، صمم لكلا الجنسين، حيث باستطاعة الرجال ارتدائه والنساء أيضًا.



