محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده بالذهب و النقود و السيجار

البوابة-احتفل النجم المثير للجدل محمد رمضان أمس بعيد ميلاده الخامس والثلاثين، وبهذه المناسبة شارك جمهوره فيديو يوثق لحظة الاحتفال بعيد ميلاده داخل أحد الفنادق الشهيرة ،حيث قام فريق الفندق بإهداء محمد رمضان كعكة من الشيكولاتة مزينة بالدولارات والسيجار وصابونة ذهبية، وهي الأشياء التي أثار بها الفنان الجدل في الفترة الماضية.

ومن جهة أخرى، يستعد محمد رمضان لطرح كليب أغنية (عربي)، الذي يجمعه بالرابر العالمي فيوتشر، هذا و تم تصوير الكليب في ميامي وشيكاغو. كليب (عربي) يضم كلمات باللغة العربية من تأليف محمد رمضان ومساري وشباب من مصر.

