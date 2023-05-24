  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده بالذهب و النقود و السيجار

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده بالذهب و النقود و السيجار

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 24 أيّار / مايو 2023 - 04:34
محمد رمضان
محمد رمضان

البوابة-احتفل النجم المثير للجدل محمد رمضان أمس بعيد ميلاده الخامس والثلاثين، وبهذه المناسبة شارك جمهوره فيديو يوثق لحظة الاحتفال بعيد ميلاده داخل أحد الفنادق الشهيرة ،حيث قام فريق الفندق بإهداء محمد رمضان كعكة من الشيكولاتة مزينة بالدولارات والسيجار وصابونة ذهبية، وهي الأشياء التي أثار بها الفنان الجدل في الفترة الماضية.

اقرأ ايضاًمحمد رمضان متهم بالإساءة للعرب.. عاري الصدر فوق ظهر جملمحمد رمضان متهم بالإساءة للعرب.. عاري الصدر فوق ظهر جمل

عيد ميلاد محمد رمضان

ومن جهة أخرى، يستعد محمد رمضان لطرح كليب أغنية (عربي)، الذي يجمعه بالرابر العالمي فيوتشر، هذا و تم تصوير الكليب في ميامي وشيكاغو. كليب (عربي) يضم كلمات باللغة العربية من تأليف محمد رمضان ومساري وشباب من مصر.

 

اقرأ ايضاًمحمد رمضان متهم بالإساءة للعرب.. عاري الصدر فوق ظهر جملمحمد رمضان يثير الجدل مجددا بأسلحة من الذهب الخالص!
كلمات دالة:محمد رمضان

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...