ويجز بقميص نسائي شفاف.. هل حاول تقليد هاري ستايلز؟

أثار مغني الراب المصري ويجز غضب متابعيه، بعد مشاركته صورة له بإطلالة وصفها البعض بالنسائية لدى حضوره حفل عشاء لصالح ماركة "فالنتينو".

ويجز بإطلالة نسائية

توجَّه ويجز لحضور عشاء فاخر أقامته دار الأزياء الإيطالية "فالنتينو"، واختار لهذا الحدث قميصًا أسودًا من الشيفون الشفاف جاء مطرزًا بالكريستال البراق من مجموعة "فالنتينو" لموسم خريف وشتاء 2022، نسَّقه ببنطال عريض أسود ذو خصر عالٍ.

ويُشار إلى أن القميص الذي اختاره الفنان الشاب، ويبلغ من السعر 4800 دولار أمريكي، صمم لكلا الجنسين، حيث باستطاعة الرجال ارتدائه والنساء أيضًا.

ويجز يقلد هاري ستايلز

وشبَّه الكثيرون الإطلالة التي اعتمدها ويجز للحدث بالإطلالة التي اعتمدها النجم العالمي هاري ستايلز خلال تواجده على السجادة الحمراء في حفل "ميت غالا" عام 2019، حيث ارتدى الأخير قميصًا أسود شيفون من توقيع دار الأزياء الفرنسية "غوتشي"، وتميَّز بياقة مكشكشة من قماش الدانتيل.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من اختيار الفنان إطلالة بهذا الشكل، فعلَّقت إحداهن: "كل ما الواحد يبقى غنى اكتر بيبقى اهبل اكتر"، وأضاف آخر ساخرًا: "طب م تلبس بدله رقص و تهزلنا من مره".

وعلَّقت إحداهن: "ينفع تديني البتاع دا يافنان علشان عندي فرح ومش عارفه أحضر ب اي".

ولفت الكثيرون إلى أن مغني الراب يحاول على الدوام إثارة الجدل بإطلالته، مستذكرين الإطلالة التي اعتمدها في حفله الغنائي ضمن فعاليات موسم الرياض قبل عدة أشهر، إذ ارتدى شورتًا أرجواني نسَّقه مع جاكيت بدلة أخضر جاء فضفاضًا وأكبر من مقاسه.